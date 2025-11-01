مشاهير ومؤثرون عرب بالزي الفرعوني: أم الدنيا تدهش العالم 

تصدر افتتاح المتحف المصري الكبير تريند مصر والعالم العربي، وشارك العديد من المؤثرين العرب في هاشتاج "المتحف الكبير"، عبر منصة "إكس"، معبرين عن سعادتهم للمشاركة في فرحة المصريين بافتتاح المتحف المصري، أكبر متحف للآثار في العالم.

العرب يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير

وشارك العديد من المؤثرين العرب فرحة المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير، بعضهم شارك بارتداء الملابس المميزة لـ المصريين القدماء، وآخرين شاركوا إما بصور المتحف أو مقاطع فيديو تكشف مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير، قائلين: "مصر لا تزال تدهش العالم"

مشاركة المؤثرين في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو



قال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: "أتابع باهتمام كبير الاستعدادات المبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة، هذا الحدث العالمي الذي بدأ منذ الآن يجذب أنظار العالم نحو مصر العريقة، مهد الحضارات وموطن التاريخ. ما أراه اليوم من تجهيزات واستعراضات وتنظيم يدلّ على رؤيةٍ راقية وإدارةٍ واعية تعرف قيمة مصر ومكانتها في قلوب الملايين. إنه مشروع يفخر به كل عربي، لأنه يروي قصة أمةٍ صنعت التاريخ وما زالت تُدهش العالم بإبداعها".



وتابع خلف الحبتور: "أبارك لأشقائنا في مصر قيادةً وشعبًا هذا الإنجاز العظيم، متمنيًا أن يكون الافتتاح غدًا بداية جديدة تكتب فصلًا آخر من قصة نجاح لا تنتهي. مصر كانت وستبقى دائمًا نبض العروبة، ووجه الحضارة، وعنوان المجد. مصر أم الدنيا"

وقف الخلق ينظرون ينبهرون

الفنانة التونسية لطيفة قالت: "المتحف المصرى هديه من مصر للإنسانية كلها ألف مبروك لمصر قيادة وشعبا.. تحيا مصر المتحف المصرى الكبير"

وعلق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك: "وقف الخلق ينظرون، ينبهرون وحق لهم، مصر ثم التاريخ يا سادة !!المتحف المصري الكبير"

المؤثرين يشاركون المصريين فرحتهم، فيتو



وقال المؤثر الإماراتي إبراهيم بهزاد: "المتحف المصري الكبير إنجاز بحجم التاريخ وعظمة الحضارة، وفرحة تستحقها مصر بكل فخر.. أفرحوا وافخروا إنكم مصريين.. أصحاب أعظم تاريخ"

أما المؤثرة العراقية سارة القريشي فقالت: "نرجو من السادة في مول بغداد بمنطقة الحارثية إضاءة الشاشة الخارجية باسم مصر، احتفالًا مع الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير فهذه مصر الحبيبة الغالية على قلب كل عراقي، والتي طالما كانت سندًا للعراق".

الإعلامي اللبناني إيلي مرعب مرتديًا زي القدماء المصريين قائلًا: " وهيك بكون شاركت مع أهل مصر بالترند ودعمت هالحدث التاريخي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير خطوة عظيمة لمصر وللسياحة العربية والعالمية ومكان رح يكون مقصد لكل عاشق للتاريخ والحضارة"



المؤثر الأردني يُعرب قال: "بصراحة المتحف مثل نسمة الهواء تنعش روح التحدي! وترسم الابتسامة على وجوهنا... وجوه كل من أحب مصر.. أحب تاريخها وحضارتها. هذا الشعب الوحيد بالعالم إذا عشت وسطهم لن تشعر أنك غريب.. دعوهم يفتخرون بجذورهم.ونحن فخورين فيكم يا مصريين".

عظمة على عظمة يا مصر

المؤثر القطري جاسم الثاني قال: "جمال مصر يكمن في بساطتها وشعبها الجميل المتحف الكبير تم بناءه بأيادي المصريين وهو امتداد لـ التاريخ العظيم لأم الدنيا ..مقولة (عظمه على عظمه يامصر) ماقالوها عبث، لان مصر فعلًا عظيمه.. أنا شخصيًا (بحب المصريين) وتحيا مصر... المتحف المصري الكبير"



وقالت المؤثرة العراقية زهراء جمال: " بمناسبة اللحظة التاريخية لافتتاح المتحف المصري الكبير أتقدم للأشقاء في المحروسة مصر بهدية متواضعة، وهي مجموعة صور التقطتها على عجالة قبل أيام في الجناح المصري لمتحف أرميتاج بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، وهو واحد من أهم وأكبر وأقدم المتاحف والمعارض في العالم، وجميعها آثار حقيقية".



أما الإعلامية اللبنانية رحاب ضاهر فقد ارتدت الزي المصري القديم قائلة: "حبايب قلبي المصريين ومصر الغالية علي اسمحولي أشاركم فرحتكم بحبكم من نص القلب وقريبا سأكون في المحروسة وألتقي اصدقائي وأصحابي.. والله يتتم فرحتكم على خير ياحبيبتي يامصر يا مصر"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.