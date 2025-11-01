السبت 01 نوفمبر 2025
يانيك فيريرا يستعد لمغادرة القاهرة بعد إقالته من تدريب الزمالك

يغادر البرتغالي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بعد قليل، عقب قرار إدارة النادي بإقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن فيريرا عقد جلسة وداع سريعة مع بعض أعضاء الجهاز الفني قبل مغادرته

يذكر أن فيريرا تولى قيادة الزمالك في بداية الموسم الجاري، إلا أن سوء النتائج والعروض المتواضعة دفعت المجلس لاتخاذ قرار الإقالة، وسط ترقب الجماهير لهوية المدير الفني الجديد.

