السبت 01 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

تذكروا صاحب الفكرة، ساويرس يوجه رسالة للمصريين في افتتاح المتحف الكبير وتوفيق عكاشة يرد

رجل الأعمال نجيب
افتتاح المتحف المصري الكبير، وجَّه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للمصريين قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، طالبهم بتذكر صاحب الفكرة الذي قام بمجهود كبير للحصول على التمويل وأشرف على تنفيذ المشروع العملاق، وهو وزير الثقافة السابق فاروق حسني. 

رسالة ساويرس للمصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد نجيب ساويرس أن الوزير السابق فاروق حسني حلم بالمتحف المصري الكبير، حتى جاء اليوم ليصبح الحلم حقيقة، موجهًا له الشكر والعرفان.

وقال المهندس  نجيب ساويرس، عبر منصة “إكس” في رسالته التي وجهها للمصريين بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير: “اليوم ونحن نفتتح المتحف المصري الجديد لا بد أن نتذكر صاحب الفكرة والذي قام بالمجهود كله للحصول على التمويل وأشرف على تنفيذ هذا المشروع العملاق”.

وتابع نجيب ساويرس قائلًا: “كل الشكر والعرفان إلى صديقي الفنان فاروق حسني الذي حلم بهذا المتحف حتى أتى اليوم الذي أصبح فيه حقيقة”.

وعلق الإعلامي توفيق عكاشة على رسالة المهندس نجيب ساويرس للمصريين قائلًا: “إنك رجل في زمن عز فيه الرجال، وأصيل في زمن الخسة”.

فاروق حسني يحكي بداية فكرة المتحف المصري الكبير

جدير بالذكر أن وزير الثقافة السابق فاروق حسني،صاحب فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، عن مصادفة غريبة قادت إلى تدشين المتحف المصري الكبير، الذي يعد حاليًّا الأكبر في العالم للحضارة. 

وزير الثقافة السابق فاروق حسني، فيتو
يذكر أنه تم وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير في عام 2002 عندما كان حسني وزيرًا للثقافة، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال فاروق حسني، في تصريحات تلفزيونية، إن “المتحف المصري بميدان التحرير كان مكدسًا بسبب كثرة آثاره، وكان يرى ضرورة وجود متحف آخر أكبر، على الرغم من المبنى التاريخي العظيم لمتحف التحرير”.

تصريحات مستفزة أدت لخروج فكرة المتحف للنور

وأوضح فاروق حسني أنه “كان يصاب بالصداع كلما زار المتحف المصري، لأنه لم يكن يعرف كيف يتعامل معه”، مضيفًا أنه “فكر في ترميمه لكن تحريك الكتل الأثرية الكبيرة أمر صعب، حتى وجد الحل مصادفة أثناء زيارة إلى فرنسا”.

المتحف المصري الكبير، فيتو
وأكد فاروق حسني أنه كان مدعوا في باريس بإحدى الفعاليات وكان بجواره صديق إيطالي معماري ولديه أكبر دار نشر في إيطاليا، ووجه له سؤالًا وصفه بالمستفز قائلًا: “ماذا تفعلون في مستودع آثاركم؟”، وكان يقصد بذلك المتحف المصري.

وقال فاروق حسني: “قلت له هل تقصد متحف التحرير؟ فقال: نعم، فاستفزيت جدًّا بطريقة غريبة ووصلت إلى مرحلة الغليان، وقلت له: أنت مش عارف إننا هنعمل أكبر متحف في العالم! أردت استفزازه كما استفزني”.

وأضاف: “هو اتخض وقالي فين مكانه؟ ولم يكن في ذهني مكان معين، فقلت له بجوار الهرم، وكنت أرتجل لكنه قال لو فعلتم ذلك فأنا مستعد أحضر لكم التمويل”.

وأكد فاروق حسني أنه “عندما عرض الفكرة على الرئيس الراحل حسني مبارك، تساءل حول تكلفة المشروع وتمويله”، وبدأ وضع حجر الأساس للمتحف في عام 2002.
 

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

