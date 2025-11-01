رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة الإسعاف لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الهيئة، مع تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين الحدث العالمي افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تحتضنه مصر اليوم السبت وسط حضور رفيع المستوى من قادة دول وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الهيئة تكثيف انتشار الفرق الإسعافية في إقليم القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بالمتحف، مع تأمين المطارات والمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى موقع الاحتفالية.

كما تم تفعيل خطة الإزاحات التي تتيح تقديم الدعم الفوري من المحافظات والقطاعات المجاورة عند الحاجة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

نشر ثماني فرق إسعافية مترجلة

وكشفت هيئة الإسعاف عن نشر ثماني فرق إسعافية مترجلة (Rescue Teams) داخل الحرم الداخلي للمتحف، تضم ٢٠ مسعفًا مجهزين بأحدث أدوات التدخل الطبي السريع، مثل أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED) وأسطوانات الأكسجين المحمولة، بالإضافة إلى عربات جولف كار إسعافية لإخلاء الحالات الطارئة إلى سيارات الإسعاف المتمركزة بالموقع، والتي يبلغ عددها ٨ مركبات مجهزة كوحدات عناية مركزة متنقلة.

الدفع بـ سكوترين إسعافيين كهربائيين للتدخل السريع

كما تم الدفع بـ سكوترين إسعافيين كهربائيين للتدخل السريع، يقودهما مسعفون مدربون على التعامل مع الحالات الحرجة في المناطق ذات الكثافة العالية من الزوار.

وفي محيط المتحف، أوضحت هيئة الإسعاف أنه تم تخصيص 15 سيارة إسعاف إضافية مدعومة بفرق صيانة ميكانيكية وفنية متنقلة للتعامل الفوري مع أي أعطال، إلى جانب سيارة دعم لوجستي لتعويض أي نقص في المستلزمات أو الأدوية.

وأشارت هيئة الإسعاف إلى استمرار جميع خدمات الهيئة دون تأثر أثناء فترة تأمين الاحتفالية، خاصة خدمات نقل مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة، ونقل الأطفال المبتسرين عبر أسطول حضانات الهيئة المتنقلة، إضافة إلى تمركز الفرق الإسعافية بمعبر رفح واستمرار تشغيل مركز تلقي البلاغات عبر الخط الساخن ١٢٣ على مدار الساعة.

أكدت هيئة الإسعاف المصرية حشد مئات من كوادرها المدربة لتأمين هذا الحدث العالمي، الذي يمثل فخرًا لمصر أمام العالم، مشيرة إلى أن نجاح خطة التأمين سيكون تجسيد لقدرة مؤسسات الدولة المصرية على ضبط الفعاليات الكبرى بكفاءة واحترافية تعكس مكانة مصر التاريخية والحضارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.