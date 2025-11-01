تأجيل محاكمة 21 متهمًا في قضية مجموعات العمل النوعي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 21 متهمًا من بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مجموعات العمل النوعي” إداريًا.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر عددًا من المتهمين المنسوب إليهم الانضمام إلى مجموعات نوعية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أسندت إليهم نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات خطيرة.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تعمل تحت مسمى مجموعات العمل النوعي المسلح، تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة وأمن المجتمع للخطر، وإيذاء المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

