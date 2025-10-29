حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

آبي أحمد يزيف الحقائق عن سد النهضة، كشف عدد من خبراء الموارد المائية عن عدم صدق حديث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن سد النهضة، في لقائه الذي عقده أمس الثلاثاء في البرلمان الإثيوبي، والذي ادعى فيه أن سد النهضة لم يتسبب في أضرار لدول المصب (مصر والسودان)، واصفين حديثه بأنه للاستهلاك الإعلامي فقط.

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر وآبي أحمد يزيف الحقائق

وأكد الخبراء أن آبي أحمد لم يعترف بأن إثيوبيا حجزت 110 مليارات متر مكعب من المياه في السنوات الأخيرة، كانت متجهة لمصر، وبرغم أنه كان المتوقع أن يحمي السد السودان، لكنه تسبب في فيضان أغرقها في أول عمل للسد بعد افتتاحه رسميًا.

سد النهضة يحجز المياه عن مصر، فيتو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عن حديث آبي أحمد: "رئيس الوزراء الإثيوبى، قال: نسعى إلى الحوار والتفاوض والتفاهم المتبادل: فى لقاء لرئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد مع أعضاء مجلس النواب الإثيوبي الثلاثاء 28 ديسمبر 2025، تحسر على فقد إثيوبيا لسواحل البحر الأحمر بانفصال إريتريا، وأنه لا توجد موافقات رسمية لذلك، ووصف طلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر بأنه "مسألة بقاء".

وتابع عباس شراقي قائلًا: "وعن سد النهضة لم يأت بجديد حيث ذكر أن من حق إثيوبيا القانوني استخدام مياه النيل الأزرق، وأن السد لم يتسبب فى أي ضرر لدول المصب".

وعلق الدكتور عباس شراقي على حديث آبي أحمد عن سد النهضة، فقال: "كأنه فى كوكب آخر ولم يشاهد غرق السودان، ومازال لايعترف بأن حجز 110 مليار م3 على مدار السنوات الخمس الأخيرة كانت متجهة إلى مصر (ضعف حصة مصر السنوية) كتخزين وبخر وتسريب لايشكل ضررًا لدرجة أنه قال سابقا إن بحيرة ناصر لم تنقص لترا واحدا".

سد النهضة تسبب في فيضانات السودان

وقال شراقي عن حديث آبي أحمد: "أضاف أن السد ينتج الطاقة اللازمة للتنمية، وأن المياه زادت بالفعل بعد بنائه. وقال أيضًا: "قبل السد، كان التحدي هو الجفاف؛ والآن هو الفيضانات".

آبي احمد يزيف الحقائق عن سد النهضة، فيتو

وعلق شراقي قائلًا: "كان المتوقع أن يحمى السد السودان من الفيضانات، ولكن مع افتتاح السد وأول عمل له أغرق السودان بفيضان فى غير موعده فى نهاية سبتمبر وأول أكتوبر".

وتابع الدكتور عباس شراقي: "كما قال (آبي احمد): تسعى إثيوبيا إلى الحوار والتفاوض والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أن التعاون أساسي لضمان السلام والازدهار في منطقة القرن الأفريقي".

ورد عباس شراقي قائلًا: "كلام دبلوماسى طيب معتاد، ولكن غير موجود على أرض الواقع، قد تظهر في الأفق دعوة للعودة إلى الحوار والوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، وهذا ليس ببعيد خاصة بعد انتهاء الملء الأول الذى تسبب فى خلافات أثناء المفاوضات السابقة على عدد سنوات الملء".

لا جديد في خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي

أما الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، فعلق على حديث آبي أحمد عن سد النهضة فقال: "لا جديد في خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي في البرلمان، سوى تكرار لتصريحات سابقة أن المصريين والسودانيين أشقاء، ولن نضرهم والحديث أن الموارد تكفي الجميع".

إثيوبيا تحجز المياه عن مصر، فيتو



وتابع الباحث هاني إبراهيم: "الموارد تكفي أمرا لطالما تحدثنا عنه، ولكن رئيس الوزراء أو السياسة الإثيوبية تركز فقط على المورد، باعتبار ما يتم قياسه بالحدود السودانية، أي إيراد النهر عند الحدود وتتجاهل حساب كم يبلغ الإيراد في العمق الإثيوبي، وكم تستهلك إثيوبيا، وكم تبلغ الموارد سواء في الجوفي أو البحيرات أو السدود، وحجم المنافع التي تحصل عليها إثيوبيا، بالإضافة إلى الزراعة المطرية".



