اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق، باحث يؤكد توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن تراجع منسوب النيل الأزرق، المورد الرئيسي لمياه النيل في مصر، بالقرب من الحدود السودانية، مؤكدًا أن تراجع منسوب النيل الأزرق يؤكد أن عملية تشغيل توربينات سد النهضة تتم بشكل جزئي، وأحيانًا يتم وقف بعض التوربينات.

تراجع منسوب النيل الأزرق

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أن تراجع منسوب النيل الأزرق ظهر عند اتساع الجزر الطينية، في مجرى النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية.

منسوب النيل الأزرق يتراجع، فيتو



وقال الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن تراجع منسوب "موقف منسوب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، وعملية وقف تشغيل بعض التوربينات بالسد الكارثي، خلال اليوم الواحد تحديدًا يوم 7 مارس الماضي".

وأكد هاني إبراهيم على زيف إدعاءات إثيوبيا، حيث قال: "لم يشهد منسوب النيل الأزرق أي ارتفاع ملحوظ، رغم إعلانات إثيوبيا عن تشغيل عدد من التوربينات، بل إن هناك تراجعا في المنسوب وفق مقارنة بين 14 و26 مارس، وهو أمر يؤكد أن عملية تشغيل التوربينات تتم بشكل جزئي، وأحيانا تبادلي ووقف بعض التوربينات".

توقف تشغيل بعض توربينات سد النهضة

وتابع هاني إبراهيم: "حجم التدفق لا يعادل تشغيل 3 توربينات وفي أكثر تقدير 4 توربينات، بينما أعلنت إثيوبيا عن تشغيل 6 توربينات، وتجارب على توربينة سابعة من أصل 13 توربين".

توقف توربينات سد النهضة، فيتو

وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أنه "بمراجعة مناسيب النيل الأزرق تبين أن عملية تشغيل التوربينات تتم بشكل تبادلي وأحيانا يتم وقف بعض التوربينات، فقد سجل منسوب النيل الأزرق يوم 7 مارس الساعة 8 صباحًا منسوب 491.91 متر فوق مستوى سطح البحر، بارتفاع 40 سم عن منسوب يوم 4 مارس، إلا أن بعد ساعات تحديدًا الخامسة مساءًا، خلال نفس اليوم، انخفض إلى منسوب 491.61 متر، بما يؤكد أن التشغيل يتم بشكل تبادلي، وأحيانا يتم وقف بعض التوربينات".

اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق

وأكد هاني إبراهيم أن "منسوب يوم 13 مارس شهد تراجع بمقدار 2 سم، فيما كان التراجع يوم 23 مارس بحوالي 45 سم إضافية. وبمقارنة الصور يوم 14 مارس مع يوم 26 مارس، يتأكد التراجع من حيث اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية".

جزر طينية في مجري النيل الأزرق، فيتو



وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم: إن "الخلاصة.. تشغيل التوربينات ورؤية تشغيلها في صور الأقمار الأصطناعية لا يعني أنها تعمل بشكل منتظم، بل يتم وقفها بعد ساعات من العمل، وهو أمر له تأثير على حجم التدفق الوارد إلى السودان ومصر من النيل الأزرق، كما له تأثير في التراجع النسبي لـبحيرة السد الإثيوبي، ومحاولة الحفاظ على منسوب مرتفع رغم توافر كمية من المياه تكفي لتشغيل جميع التوربينات فوق منسوب التشغيل الأدنى للسد في الظروف الطبيعية".

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