حقيقة اختيار بن زكري لتولي تدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول دخول النادي في مفاوضات مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن اسم بن زكري لم يُطرح نهائيًا داخل مجلس إدارة النادي، مشددًا على أنه لا توجد أي مفاوضات معه سواء من قريب أو بعيد.

وأوضح أن الإدارة تدرس بالفعل عددًا من السير الذاتية لمدربين محليين وأجانب، لكن بن زكري ليس من بين المرشحين لتدريب الزمالك في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة هي اختيار مدرب يمتلك خبرة بالدوري المصري وقادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية، لافتًا إلى أن القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد سيُحسم خلال الساعات المقبلة بعد اجتماع مجلس الإدارة مع اللجنة الفنية.

