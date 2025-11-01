ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر صلاح محسن جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ13

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة، 3 أهداف.

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

3- فادي فريد، الاتحاد السكندري، 3 أهداف.

3- أحمد حامد شوشة، غزل المحلة، 3 أهداف.

3- بابي بادجي، سموحة، 3 أهداف.

3- نيتس جراديشار، الأهلي، 3 أهداف.

3- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 3 أهداف.

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 3 أهداف.

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- شيكو بانزا، الزمالك، 3 أهداف.

3- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 3 أهداف.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بأربع مواجهات بين بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، الزمالك ضد طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت، الأهلي ضد المصري.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بمواجهات وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، المقاولون ضد سموحة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري

السبت 1 نوفمبر 2025

غزل المحلة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

الجونة ضد فاركو - 8 مساءً

الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً

الزمالك ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 8 مساءً

الأهلي ضد المصري - 8 مساءً



الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

