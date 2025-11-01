السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، غزل المحلة يستضيف مودرن سبورت بافتتاح الجولة الـ 13

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، يستضيف غزل المحلة نظيره مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن زعيم الفلاحين تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود سلبيا، فيما تلقي مودرن سبورت الخسارة أمام المقاولون 2-1 بالجولة الماضية.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 12 مباراة بالدوري فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وتلقى الخسارة في لقاء وحيد، وجمع 15 نقطة.

فيما خاض مودرن سبورت 11 مباراة في الدوري المصري وحقق الفوز في 4 مواجهات، وخسر مثلها، بينما تعادل في 3 مباريات وجمع 15 نقطة محتلا المركز الثاني عشر.

حكام مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

ويدير لقاء غزل المحلة ضد مودرن سبورت طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل (مساعدين) ’ حسني سلطان (حكمًا رابعًا) ومصطفى مدحت وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز الدوري الممتاز غزل المحلة ومودرن سبورت غزل المحلة ضد مودرن سبورت غزل المحلة أمام مودرن سبورت

مواد متعلقة

السر في رقم 9، غزل المحلة ملك التعادلات.. والإسماعيلي الأكثر خسارة بالدوري

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع المكرونة السويسي 5 جنيهات

10 معلومات ترصد تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية