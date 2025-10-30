زاهي حواس يكشف عن حل لمنع سرقة الآثار بالمتاحف والمخازن

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن أول ما اكتشفه عند توليه مسئولية الإشراف على الآثار عام 2002 هو أن المشكلة الأساسية لم تكن في القطع الأثرية نفسها، بل في الكوادر البشرية التي تتعامل معها، موضحًا أنه عمل على رفع رواتب العاملين وصرف مكافآت شهرية كبيرة لتحفيزهم ورفع معنوياتهم.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "مراسي" على شاشة النهار، إلى أن هذا التوجه كان خطوة أساسية لضمان حماية التراث المصري من الداخل قبل أي شيء آخر.

نظام دقيق لتسجيل ومتابعة كل قطعة أثرية



وأوضح زاهي حواس أن بعض المخازن كانت تحتوي على عشرات الآلاف من القطع غير المسجلة بدقة، ما تطلب إنشاء نظام إلكتروني شامل لتوثيق ومتابعة كل قطعة أثرية، عبر استخدام أحدث التقنيات في التصوير والحفظ والتسجيل، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة جذور المشكلة وليس الانشغال بحالات فردية من السرقة.

وأضاف أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حماية العاملين ومنحهم حقوقهم الكاملة، إلى جانب تدريبهم على التكنولوجيا الحديثة لضمان متابعة دقيقة ومستمرة للقطع الأثرية في جميع المتاحف والمخازن.

سرقات فردية لا تعني خللًا عامًاوشدد حواس على أن أي حادثة سرقة فردية لا يجب أن تثير الهلع أو التشكيك في المنظومة الأثرية، موضحًا أن المتحف البريطاني نفسه تعرض العام الماضي لسرقة 2000 قطعة أثرية رغم نظام التأمين المتطور الذي يملكه، ما يؤكد أن الحل الحقيقي يكمن في تطوير الأنظمة وتحديث نظم الحماية والمراقبة بشكل دائم.

