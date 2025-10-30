زاهي حواس: توت عنخ آمون وعنخ إس إن آمون يظهران ككائن واحد على العرش

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن كتابه الجديد بعنوان "توت عنخ آمون من هوارد كارتر إلى المدينة الذهبية" يلقي الضوء على أحد أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ الحديث، موضحًا أن المدينة الذهبية التي عُثر عليها تعود إلى عصر جد الملك توت عنخ آمون، وكانت مخصصة للفنانين والحرفيين الذين أبدعوا روائع العصور الفرعونية.

5398 قطعة أثرية تحكي قصة الملك الذهبي

وأشار زاهي حواس، خلال لقائه ببرنامج "مراسي" عبر شاشة النهار، إلى أن عدد القطع الأثرية التي تم استخراجها من مقبرة توت عنخ آمون بلغ 5398 قطعة، تمثل مشهدًا فنيًا متكاملًا للحياة الملكية والدينية في تلك الحقبة.

كرسي العرش.. لمسة حنان ومعنى رمزي فريد

وأوضح حواس أن أجمل قطعة في رأيه هي كرسي العرش الذي يظهر عليه الملك توت عنخ آمون جالسًا بينما تقف أمامه الملكة عنخ إس إن آمون تقدم له وردة في مشهد مفعم بالعاطفة والدفء الإنساني.

وأضاف أن هناك تفصيلًا أثريًا دقيقًا لم ينتبه إليه أي باحث من قبل، وهو أن كلا الملكين يرتديان حذاءً واحدًا؛ إذ يرتدي الملك فردة في قدمه اليسرى، بينما ترتدي الملكة الفردة الأخرى في قدمها اليمنى، في رمز فني يعبّر عن اتحادهما ككائن واحد، وفقًا لتفسيره الشخصي.

رؤية جديدة للقطع الأثرية

واختتم حواس حديثه مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يضيف بعدًا جماليًا وإنسانيًا جديدًا لفهم المقبرة الملكية، ويبرهن على عمق الرمزية التي ميّزت فنون الحضارة المصرية القديمة.

