سياسة

محمد العرابي يكشف مفتاح جذب الاستثمار وتغيير الصورة الذهنية عالميًا

أكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة الشعوب الأفروآسيوية ووزير الخارجية الأسبق، أن الاستقرار في مصر هو العامل الحاسم وراء نجاح خطط التنمية وجذب أنظار العالم، موضحًا أن هذا الاستقرار منح مصر مكانة خاصة في القارة الأفريقية والعالم العربي.

وأوضح العرابي، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة" تقديم منال السعيد، على قناة "المحور"، أن استضافة مصر لفعاليات كبرى مثل المؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر بمشاركة دول ذات ثقل مثل ألمانيا، يعكس التغيير الإيجابي في الصورة الذهنية لمصر أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن العالم كله يبحث عن الشراكة مع الدول المستقرة.

الاستقرار مفتاح النجاح وجذب القادة والمستثمرين

وأضاف العرابي أن الاستقرار هو المفهوم الذي يطمئن القادة والرؤساء والملوك الذين سيحضرون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، مؤكدًا أن ثقة المجتمع الدولي في مصر تعود إلى حالة الأمن والطمأنينة التي تعيشها الدولة المصرية.

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

وفيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد، أوضح العرابي أن الاستقرار السياسي هو الأساس لجذب الاستثمار، قائلًا: "لا يوجد مستثمر خاص أو دولة تبحث عن التعاون مع دولة هشة أو فاشلة، ومصر تُصنف اليوم كدولة راسخة وقوية".

وأشار إلى أن السياسة والاقتصاد لا ينفصلان، وأن أي تقدم اقتصادي يحمل دائمًا مغزى سياسيًا ينعكس في النهاية على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.


تجربة مصر في التنمية.. نموذج يُحتذى به

وحول التحديات الإقليمية، أوضح العرابي أن مصر تواجه بيئة جغرافية معقدة ومحاطة بتوترات من جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومع ذلك نجحت في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي بالتوازي مع بناء الدولة وتطوير البنية التحتية.

واختتم قائلًا إن التجربة المصرية في تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية تمثل نموذجًا ملهمًا لدول المنطقة، مؤكدًا أن الطريق لا يزال ممتدًا لكن الخطوات التي اتخذتها الدولة ترسخ ثقة العالم في استقرارها وريادتها.

الجريدة الرسمية