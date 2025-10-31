السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

توجيهات عاجلة للفنادق قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

تشهد المنشآت الفندقية بالقاهرة الكبرى والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، حالة من الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال ضيوف مصر من الوفود رفيعة المستوى المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والتي تواصل وصولها من مختلف دول العالم إلى القاهرة تباعًا للمشاركة في هذه الاحتفالية.
 

استقبال ضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 


ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن جميع قطاعات الوزارة تعمل بتكامل وتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن خروج هذا الحدث التاريخي بالصورة المُشرفة التي تليق بمكانة مصر الحضارية وبعظمة المتحف المصري الكبير كأكبر صرح ثقافي وأثري في العالم، وبما يعكس الجهد الكبير المبذول في هذا الصرح، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث الذي يترقبه العالم بأسره.

استعدادات الفنادق لاستضافة كبار الضيوف المشاركين

فعلى الصعيد الفندقي، تتواصل أعمال التنسيق لمتابعة استعدادات الفنادق بالقاهرة الكبرى والمناطق السياحية المختلفة لاستضافة كبار الضيوف المشاركة في الاحتفالية، حيث تم التأكد من جاهزية الفنادق لتقديم أفضل مستويات الخدمة والضيافة. كما يجري العمل على مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بإقامة واستقبال وانتقالات الوفود المشاركة لضمان تجربة متكاملة على أعلى مستوى من التنظيم والجودة.

وعلى الصعيد الأثري، تواصل كافة المواقع الأثرية والمتاحف في القاهرة الكبرى والمحافظات السياحية المختلفة استقبال زيارات العديد من الوفود المشاركة في الحدث، بما يتيح فرصة للتعرف عن قرب على تنوع وثراء المقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية وما يزخر به من تراث حضاري فريد وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة بإبراز هذا التنوع السياحي الذي يؤهل المقصد المصري ليكون الأول في العالم.
 

