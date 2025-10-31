السبت 01 نوفمبر 2025
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر المصري متقارب بين الأهلي والزمالك

السوبر المصري، فيتو
السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، أشار مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لـرابطة المحترفين الإماراتية إلى وجود فعالية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في ظل تعاون كبير بين الرابطة واتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية والاتحاد الإماراتي.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

وقال مصعب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "هناك فعالية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وليست مجرد بطولة عادية، تجربة ثرية للجماهير".

تذاكر السوبر المصري توشك على النفاذ 

وتابع: "سيكون هناك حفل ضخم يحييه مطربون مصريون في المباراة النهائية".

وأكمل: "تم فتح التذاكر لكافة الفئات والمنافسة متقاربة بين القطبين في التواجد والحضور الجماهيري، ومع اقتراب البطولة ستنفذ التذاكر بشكل كامل، وحتى الأن دعنا نقول أن النسبة بينهم 50 - 50 %.

واختتم: "ندعو الجميع بأن يستمتعوا بالبطولة، وتلك الفترة من العام الدوري الإماراتي يكون رائعًا وهناك تجارب ترفيهية تشعر بها وهناك كل شي، والنهائي سيكون به احتفالات ضخمة، وبإذن الله تكون نسخة استثنائية".

السوبر المصرى رابطة المحترفين الاماراتية كاس السوير المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

