السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر 3 جثث لأسرى ونقلتهم لمعهد الطب الشرعي

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر 3 جثث لأسرى إسرائيليين ونقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي.

تسليم جثث 3 رهائن إسرائيليين

وكانت هيئة البث العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن حركة حماس ستسلم سلطات الاحتلال جثث 3 أسرى خلال الساعات المقبلة.

الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير

وأمس، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا، دعا فيه حركة حماس إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ودولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ كل الالتزامات دون مماطلة.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن تل أبيب تتوقع من حماس أن تبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال المعارك في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استعادة الجثث تُعد أولوية وطنية وإنسانية بالنسبة لإسرائيل.

دعوات لعدم خرق التفاهمات

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، محذرًا من أن أي خرق أو تأخير من جانب حماس "سيُعتبر انتهاكًا صريحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن تل أبيب تحتفظ بحق الرد في حال الإخلال بالاتفاق.

كما أكد المتحدث أن الجيش مستمر في التنسيق مع الوسطاء الإقليميين لضمان تطبيق الاتفاق "بطريقة تضمن استقرار الوضع الميداني وتمنع عودة التصعيد العسكري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الصليب الأحمر حركة حماس الاحتلال حماس الرهائن الاسرائيليين

مواد متعلقة

حركة فتح ترد على حماس: الوحدة الوطنية تمر عبر الاعتراف بالمرجعية الشرعية

حماس: وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر

إعلام عبري: حماس ستسلم جثث 3 رهائن خلال الساعات المقبلة

جيش الاحتلال: على حماس الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أخبار الفن اليوم: ناسا ترد على ادعاءات كيم كارداشيان.. تفاصيل مشاركة أحمد حلمي في افتتاح المتحف الكبير.. عضو نقابة المهن الموسيقية يحذر من محاولات للتفرقة داخل المجلس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

ميدان الجلاء يتحول لتحفة فنية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

أحمد كريمة يروي القصة الإنسانية وراء زواج فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads