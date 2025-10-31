الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مرحبا بكم في مصر، إنارة برج القاهرة احتفالا بافتتاح المتحف الكبير غدا

برج القاهرة، فيتو

أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته، اليوم الجمعة، بعبارتى مرحبًا بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتي افتتاح المتحف المصري الكبير، وGEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا.

الوادي الجديد تستعد لاحتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالإسماعيلية


افتتاح المتحف المصرى الكبير

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قام بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق إقامتهم.

 


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذى يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافى فى العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.
 

