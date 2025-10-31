الدين الأمريكي يتجاوز حاجز 38 تريليون دولار لأول مرة

سجل الدين العام في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا حاجز 38 تريليون دولار لأول مرة، في تسارع لافت لوتيرة تراكم الديون على الميزانية الفيدرالية.

الدين الأمريكي يقفز لرقم قياسي

ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، قفز الدين من 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي إلى 38 تريليونا في أكتوبر 2025، وهي أسرع زيادة بمقدار تريليون دولار تسجل خارج فترة جائحة "كوفيد-19"، وذلك في وقت تشهد فيه الحكومة الفيدرالية إغلاقا جزئيا.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا التضخم في حجم الدين سيؤدي على المدى الطويل إلى عواقب وخيمة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتباطؤ الاستثمار، مما يهدد بتراجع النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، برزت رواية مغايرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أكدت أن سياساتها ساهمت في خفض العجز المالي إلى 468 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، مشددة على استمرارها في العمل لتحقيق مزيد من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وفي سياق متصل، أبدى مراقبون ماليون قلقا بالغا إزاء ارتفاع كلفة خدمة الدين، والتي بلغت 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، متوقعين أن تقفز إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو ما من شأنه أن يحد من فرص الاستثمار العام والخاص في المستقبل.

