السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار تحمل صورة ترامب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في عام 2026.

ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، يتضمن التصميم المقترح، الذي يشرف عليه مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، صورة جانبية لترامب على وجه العملة، بينما يظهر على الوجه الآخر ترامب وهو يرفع قبضته أمام العلم الأمريكي.

وجاء في بيان للوزارة: "رغم التحديات التي فرضها الإغلاق الحكومي، فإن أمتنا، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تدخل الذكرى الـ250 لاستقلالها أقوى وأكثر ازدهارًا".

وأشار البيان إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يُحسم بعد، لكنه يعكس "الروح الوطنية والديمقراطية" للولايات المتحدة.

