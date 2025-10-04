الخزانة الأمريكية تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار تحمل صورة ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تدرس إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في عام 2026.

ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، يتضمن التصميم المقترح، الذي يشرف عليه مكتب أمين الخزانة براندون بيتش، صورة جانبية لترامب على وجه العملة، بينما يظهر على الوجه الآخر ترامب وهو يرفع قبضته أمام العلم الأمريكي.

وجاء في بيان للوزارة: "رغم التحديات التي فرضها الإغلاق الحكومي، فإن أمتنا، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تدخل الذكرى الـ250 لاستقلالها أقوى وأكثر ازدهارًا".

وأشار البيان إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يُحسم بعد، لكنه يعكس "الروح الوطنية والديمقراطية" للولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.