بالمليارات، ‏الخزانة الأمريكية تكشف حجم الخسائر الأسبوعية جراء الإغلاق الحكومي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي الحالي قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًّا، ما قد يسبب ضررًا ملحوظًا للاقتصاد الأمريكي خصوصًا مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي قد تصل إلى 15 مليار دولار في الأسبوع، وهو ما يعادل أكثر من ملياري دولار يوميًّا من حيث خسارة الناتج الاقتصادي الأمريكي بسبب توقف معظم الوكالات والبرامج الفيدرالية عن العمل.

وقد اعتمدت وزارة الخزانة هذا الرقم بناء على تقديرات مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه التكاليف بدأت تضر "بصلب" الاقتصاد الأمريكي مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني، بينما تستمر المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس حول الموازنة.​

وتشير تقديرات الخزانة إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي لفترة أطول سيؤدي إلى خسائر تراكمية أكبر، ترافقها أزمة دفع في برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الفيدرالية، إضافة إلى تعطل رواتب عشرات آلاف الموظفين الحكوميين.

