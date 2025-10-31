قائد لواء جولاني بجيش الاحتلال: خسائر اللواء بلغت 127 جنديا منذ بداية حرب غزة

أكد قائد لواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن اللواء خسر 127 جنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

تحدٍ كبير للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن القائد العسكري قوله إن هذه الخسائر البشرية تمثل تحديا كبيرا للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي، معترفا بأن الرقم يعكس حجم العمليات العسكرية المكثفة التي شارك فيها اللواء منذ اندلاع المواجهات.

وأكد القائد أن هذه الخسائر "لم تؤثر بعد على قدرة اللواء على تنفيذ مهامه الموكلة إليه ضمن الخطط العسكرية الحالية". وذلك على حد تعبيره.

وجاء هذا الإعلان بعد عامين من العمليات العسكرية المكثفة التي شملت إطلاق صواريخ ومواجهات برية وعمليات استهداف متبادلة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة.

خسائر جيش الاحتلال في حرب غزة

يذكر أن البيانات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن إجمالي القتلى في صفوفه بلغ 921 جنديا منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى 6,367 مصابا بجروح متفاوتة.

