السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لأول مرة هايلي بيبر ترد على وصفها بـ"المتحولة جنسيًا"

هايلي بيبر، فيتو
هايلي بيبر، فيتو

ردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، لأول مرة على وصفها بـ"المتحولة جنسيًا"، من قبل عدد من الجماهير، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هايلي خلال استضافتها في بودكاست “دريم”،:"لماذا تعتقدين أن هذا إهانة؟ وكأن كونك متحولًا جنسيًا إهانة؟ بعضٌ من أجمل نساء العالم - والرجال في العالم - متحولون جنسيًا، لا أعتبر ذلك إساءةً لي على الإطلاق".

جاستن بيبر يشجع زوجته هايلي على تصعيد خلافها مع سيلينا جوميز

ذكر تقرير صحفي لموقع pagesix، أن المغني الكندي جاستن بيبر، غير منزعج من خلاف زوجته هايلي بيبر المستمر مع النجمة سيلينا جوميز.

وأفاد التقرير، أن جاستن بيبر يشجع هايلي على خلافها مع سيلينا جوميز، لأنه يُثبت حبها له.

وأكد مصدر مقرب من جاستن وهايلي،  أن المغني الكندي، يعتقد أن الخلاف يُظهر حب هايلي له، وهو يُحب ذلك.

وأضاف المصدر: "جاستن يثق في هايلي لتقول ما تُريد، وإذا ما دخلت في نقاش جاد، فسيكون مُستعدًا للتضحية بها، سواءً كان الأمر يتعلق بسيلينا أم لا"، مُشيرًا إلى أن جاستن هو "المُستعد للتضحية بهايلي".

سيلينا جوميز تدعو جمهورها لوقف الهجوم على هايلي بيبر

فيما دعت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، جمهورها إلي إنهاء هجومهم المستمر على عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر.

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "دعوا الفتاة وشأنها.. يمكنها قول ما تشاء.. هذا لا يؤثر على حياتي إطلاقًا.. الأمر يتعلق فقط بالأهمية وليس بالذكاء، كونوا لطفاء، جميع العلامات التجارية تلهمني، هناك مساحة للجميع، ونأمل أن نتوقف جميعًا عن ذلك".

جاء منشور سيلينا، عقب تقرير كاذب زعم أن هايلي بيبر سخرت من العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل الخاصة بسيلينا جوميز في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر هايلي بيبر انتقادات هايلي بيبر هايلي بيبر متحوله جنسيا

مواد متعلقة

جاستن بيبر يشجع زوجته هايلي على تصعيد خلافها مع سيلينا جوميز

انخفاض أسهم شركة هايلي بيبر e.l.f. Beauty خلال الربع الأول من 2025
ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية