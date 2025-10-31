القابضة للمياه: استنفار كامل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم التنسيق الكامل مع محافظة الجيزة، تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتأمين توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى أثناء فعاليات هذا الحدث العالمي الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين.

وقد تم تفعيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، إلى جانب نشر معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والقاهرة على المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بالمتحف، بما يضمن الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة في حال حدوث أي طارئ، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وغرف العمليات بالوزارة، لضمان انتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خلال فعاليات الافتتاح.

وفي هذا السياق، تم نشر فرق الطوارئ ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بكامل جاهزيتها في نطاق المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به، كما شاركت فرق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى في خطة التأمين من خلال الدفع بعدد من المعدات الثقيلة والشفاطات والسيارات المجهزة إلى المحاور الرئيسية والميادين العامة المحيطة بمنطقة المتحف وطريق صلاح سالم وكوبري الجيش وكوبري الحضارات، وذلك لضمان سرعة التدخل في حالة الطوارئ والحفاظ على كفاءة شبكات الصرف خلال فعاليات الافتتاح.

وتؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن جميع الفرق الميدانية وغرف التشغيل والطوارئ تعمل على مدار الساعة وبجاهزية تامة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان خروج هذا الحدث التاريخي العالمي بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر أمام العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.