وزيرا الإسكان والرياضة يفتتحان نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الري، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كجوك، وزير المالية، محمد جبران، وزير العمل، اللواء أ ح مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقام الوزراء بجولة داخل أرجاء النادي بالدراجات، الذي أُقيم على أحدث الطرز الإنشائية ويضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية والاجتماعية، منها ملاعب كرة القدم الخماسية والتنس والاسكواش، ومجمع حمامات السباحة، وصالة الجيمانيزيوم، والمبنى الاجتماعي، والمطاعم والكافيتريات، بما يجعله نموذجًا متكاملًا للأندية الحديثة التي توفر خدمات متكاملة للأعضاء وروادها من مختلف الفئات العمرية، اعقبها مباراة كرة قدم بين الوزراء.

وقدم المهندس شريف الشربيني خلال الفعاليات الشكر للوزراء وسكان العاصمة وأعضاء مجلس الأمناء المشاركين في فعاليات الافتتاح.

وقال: إننا اليوم داخل صرح كبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة رفع كفاءة المدينة الرياضية وتأهيلها لاستقبال المواطنين بما يتماشى مع خطة الدولة في تعظيم الاستفادة من المنشآت والمرافق العامة، مثمنًا هذا التعاون باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز دور المدينة الرياضية كمنشأة ترفيهية وخدمية للمواطنين، مشيدًا بتكامل الجهود بين الوزارتين في تنفيذ رؤية الدولة نحو مدن عصرية مستدامة توفر بيئة صحية ومتكاملة للمواطن.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الأعمال المنفذة بالمدينة شملت رفع كفاءة شبكات المياه والصرف وشبكات رى وأيضًا رفع كفاءة حمامات السباحة وشبكات الكهرباء، فضلا عن أعمال تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار وإعادة تأهيل واجهات المبانى، مشيرًا إلى تم استحداث المسرح الرومانى بالنادى والذى يحتوى على شاشة عرض ضخمة تتوسط النادى، الذى يبلغ مساحته حوالي ٣٠٠٠ متر مربع والمعد لإقامة الحفلات العامة.

وقدم المهندس شريف الشربيني الشكر لكل من ساهم في الأعمال للانتهاء منها على أعلى مستوى، ووفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من كافة الأعمال التى تتم بالمدينة الرياضية وجاهزيتها لنصل إلى الافتتاح اليوم كأول نادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليقدم خدماته لأعضائه، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقديم مختلف الخدمات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة للمواطنين، ودعم الاستثمار في المجال الرياضي وفق نظم الإدارة الحديثة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجسد التعاون المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والإسكان، مؤكدًا استمرار العمل على نشر تلك النماذج في مختلف المحافظات بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، وبما يعزز من مفهوم الرياضة كقوة ناعمة ومحرك للتنمية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمته متقدما بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مجهوداته الكبيرة التي بذلها في سبيل الانتهاء من كافة الاعمال او المتعلقات الأخرى بنادي النادي، وهو ما يعكس الروح التي يعمل بها معا جميع الوزراء من اجل تنمية المجتمع المصري وتقديم افضل الخدمات له.

وخلال الفعاليات شهد المهندس شريف الشربيني والدكتور أشرف صبحي مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين نادي النادي وعدد من الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت وصيانة الرياضية، كما تم تسليم عدد من الأعضاء كارنيه العضوية الخاص بهم.

