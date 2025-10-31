تيسير فهمي تطلب الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن تعرض زوجها مرة أخرى لوعكة صحية، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت تيسير فهمي عبر حسابها الرسمي بـ فيس بوك: “فضلًا وليس أمرًا الدعاء لزوجي بالشفاء”.

وكانت كشفت تيسير فهمي أنه تم نقل زوجها إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، ونشرت تيسير فهمي حينها منشورًا عبر حسابها الخاص بموقع فيس بوك، جاء فيه: “جوزي اتنقل للمستشفى لطفك يا رب”.

أعمال تيسير فهمي

يذكر أن مسلسل بفعل فاعل هو آخر أعمال تيسير فهمي، والذي عرض عام 2010، وضم تامر هجرس، وطارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، جمال إسماعيل، عثمان محمد علي، والعمل من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

