تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(1017) شاحنة و(364) سيارة،

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(557) شاحنة و(320) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(460) شاحنة و(44) سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCudia Expess بينما تغادر السفينتين Poseidon Expes والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Expes والحرية وغادرت السفينة ALCudia Expess. شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(448) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيوعقبة.



سجلت موانئ الهيئة اليوم 31 أكتوبر 2025 وصول وسفر 1650 راكبا بموانيها.



