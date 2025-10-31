آخر استعدادات المحاور والطرق والدائري لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدعم الفني واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية الطريق الدائري وكافة المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير لاستقبال زوار ورواد المتحف وبما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تابع الوزير الانتهاء من أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، والتي تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتكثيف اللوحات الإرشادية مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير. كما شملت أعمال جاهزية الطريق الدائري صيانة ورفع الكفاءة الشاملة للطريق خاصة بالقطاع من مطار القاهرة مرورا بالقاهرة الجديدة والمعادي وتقاطع طريق الفيوم ووصولا الي محطة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة المسطحات المعيبة من طبقات الاسفلت واستعدال المناسيب وكذلك صيانة شاملة لمحور المريوطية، وصيانة ودهانات جميع الحواجز الخرسانية والهاند ريل والأرصفة بجميع القطاعات والانتهاء من أعمال تخطيط الحارات المرورية ودهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

كما حرصت الهيئة علي تسارع معدلات تنفيذ محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بعدد 21 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة، وتم الاطمئنان على الانتهاء من الواجهات الخارجية لمحطات المرحلة الثانية وخاصة المحطات المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى تشطيب الرصف الأسفلتي والخرساني في نطاقها.

وتتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع 3 محطات بمحور المريوطية هي: الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).

وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمين من والى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الانفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

كما اطمأن الفريق مهندس كامل الوزير على الانتهاء من التشطيبات الخارجية لمحطات الخط الرابع للمترو الواقعة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بنسبة ١٠٠%.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والتي تمتد بطول ١٩ كم وعدد ١٧ محطة (١٦ نفقية – ١ سطحية)، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 48% حيث يجري حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة ٤ ماكينات حفر نفقي (٢ ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الانتهاء منهم بنسبة ٦٥%.

