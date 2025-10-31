المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. 250 فنانًا في ضيافة الفراعنة.. حفل أسطوري بحضور الرؤساء والملوك.. والسياحة تكشف أسعار التذاكر

تحتضن الجيزة حفلًا أسطوريًا لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من ملوك ورؤساء العالم، حيث تزينت الجيزة وشوارع مصر بالنقوش واللافتات والبنرات التي تجسد الحضارة الفرعونية.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، غدًا السبت، بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار أن استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تتم على ثلاثة مستويات رئيسية: مستوى تجهيزات حفل الافتتاح وتفاصيل التنظيم والاستقبال لضمان خروج الاحتفالية بصورة مبهرة تليق باسم مصر ومكانتها، ومستوى التجهيزات الأثرية داخل المتحف.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سينطلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدا السبت، الأول من نوفمبر المقبل.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يستمر الحفل لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، بحضور الرئيس السيسي وضيوف مصر من الرؤساء والملوك.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عقب الحفل افتتاح قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير.

الفنانون المشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أن عدد الفنانين المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيصل إلى 250 فنانًا، بينهم 160 فنانًا مصريًا من الكورال والصوليستات وعازفي الآلات التقليدية والراقصين.

كما سيشارك أوركسترا ضخم تم تشكيله من نخبة العازفين المنتمين لأكبر الأوركسترات العالمية، تم اختيارهم بعناية لتمثيل 79 جنسية.

وسيقدم الحفل إبداعًا جديدًا ورؤية فنية غير مسبوقة من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه.

وقالت المصادر إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقوده مخرجو حفل نقل المومياوات الملكية، مازن المتجول وأحمد المرسي، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستحظى بمتابعة المشاهدين.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير بعد الافتتاح الرسمي وستكون مواعيد الدخول طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية، باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية. تشمل هذه الفئات:

الطلاب المصريون في الجامعات الحكومية في كلية الآثار

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة في الجامعات الحكومية في كلية الآثار

الأطفال دون سن السادسة

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعات

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

المحاربون القدامى المصريون

أفراد أسر الشهداء المصريين

موظفو وزارة السياحة والآثار

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف

الطلاب المصريون في الجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة في الجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

الطلاب المصريون في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل

الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

جاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين كما يلي:

البالغون: 200 جنيه

الطلاب: 100 جنيه

الأطفال: 100 جنيه

كبار السن: 100 جنيه

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1200 جنيه

الطلاب: 600 جنيه

الأطفال: 600 جنيه

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 600 جنيه

الطلاب: 300 جنيه

الأطفال: 300 جنيه

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير

للمصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا

الطلاب: 175 جنيهًا

كبار السن: 175 جنيهًا

للعرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا

الطلاب: 980 جنيهًا

كبار السن: 980 جنيهًا

للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا

الطلاب: 500 جنيه

كبار السن: 500 جنيه

