اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف وصول الصادرات المصرية لأكثر من 145 مليار دولار بحلول 2030

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الخطة الاقتصادية للدولة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن التجربة السابقة في عام 2004، حين ارتفعت قيمة الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الإصلاحات الحالية.

وأوضح أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة.

وأشار إلى أن المجالس التصديرية أكدت أن الطاقة الحالية قادرة على زيادة الصادرات بنسبة 35%، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية تتيح للشركات التوسع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال مبادرات تمويلية وتحفيزية للقطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك حركة كبيرة في إنشاء مشروعات جديدة وتوطين صناعات إستراتيجية، وهو ما سيسهم في تحقيق قفزة في الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية خلال السنوات المقبلة.

الجريدة الرسمية