ثقافة وفنون

ما بين إبداع "البنا ورفعت" وخشوع "عبد الباسط"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات، فيتو
خريطة التلاوات، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات المصحف المرتل

 الساعة ٠٦:٠٠ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة الإسراء – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

 الساعة ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي الإسراء – الكهف – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

 الساعة ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي الكهف – مريم – مدة التلاوة ٣١ دقيقة

 الساعة ١٠:٤٦ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة طه – مدة التلاوة ٢٩ دقيقة

 الساعة ١٢:٥٩ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة الأنبياء – مدة التلاوة ٢٦ دقيقة

 الساعة ١٤:١٥ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة الحج – مدة التلاوة ٢٩ دقيقة

الساعة ٢١:٣٠ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي المؤمنون – النور – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي النور – الفرقان – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

 الساعة ٠٢:٢٩ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي الفرقان – الشعراء – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

 الساعة ٠٣:٠١ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورتي الشعراء – النمل – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

 الساعة ٠٣:٣٣ تلاوة للقارئ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة القصص – مدة التلاوة ٢٧ دقيقة


ثم  فقرة المصحف المرتل برواية ورش الساعة ١٨:٣٨ للشيخ محمود خليل الحصري – من سورة الأنعام (آية ١٥١) إلى آية ٣٤ من سورة الأعراف
 تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق – مدة التلاوة ٢٧ دقيقة و٥٠ ثانية

الساعة ٢٠:٥٣ للشيخ عبد الباسط عبد الصمد – من سورة التوبة (آية ٢٣) إلى الآية ٦١ من نفس السورة
 تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق – مدة التلاوة ٢١ دقيقة

 الختمة المرتلة الساعة ٠١:٥٠
تلاوة للقارئ أحمد محمد عامر – من الآية ٤ من سورة النساء حتى الآية ٧٣ – مدة التلاوة ٣٠ دقيقة

و تشتغل خريط  تلاوات القرآن المجود يوم الأربعاء ٧ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ

٠٨:٠٠ صباحًا الشيخ أبو العينين شعيشع – ما تيسر من سورة البقرة – ٣٠ دقيقة

١٧:٢٩ (قرآن المغرب) الشيخ محمود عبد الحكم – ما تيسر من سورة لقمان – ٤١ دقيقة

 ١٩:١١ (قرآن السهرة) الشيخ محمد رفعت – ما تيسر من سورتي الرحمن – الواقعة – ٤٢ دقيقة

٠٠:١٥ بعد منتصف الليل الشيخ أحمد نعينع – ما تيسر من سورة يوسف – ٤٤ دقيقة

٠٤:١٧ قبل الفجر الشيخ إبراهيم الشعشاعي – ما تيسر من سورة الحجرات – ٣٠ دقيقة

