بمشاركة نجل عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى قمر، سفارة تركيا تنظم احتفالية خاصة لدعم الأسر الفلسطينية

مصطفى قمر، فيتو
نظمت السفارة التركية بالقاهرة يومًا لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة، تزامنًا مع اليوم العالمي للأسرة في تركيا.

وافتتحت السفارة التركية الحفل ببعض آيات القرآن الكريم التي تلاها الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، كما حرصوا على قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

كما شارك الاحتفال بعام الأسرة 2025 الذي نظمته السفارة التركية في القاهرة الفنان المصري مصطفى قمر، وشارك الأطفال والعائلات ببعض الأغاني كنوع من تقديم الدعم الاجتماعي  للأسر الفلسطينية المقيمة حاليًّا في مصر، والتي تعاني من ضائقة نفسية بسبب ظروف الحرب.

وفي كلمته خلال الفعالية، صرح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، بأنهم نظموا هذه الفعالية بإرادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير.

وأشار إلى أن جميع الأسر الفلسطينية تقريبًا في غزة اما لديها شهيد أو جريح، وتشتت شملها، وتعرّضت حياتها للخطر، وواجهت صعوبات اقتصادية نتيجةً لذلك.

وصرح السفير شن بأن جميع الدول المعنية، وخاصة مصر وتركيا، اللتين توليان هذه القضية اهتمامًا بالغًا، تعمل على دعم هذه العائلات.

كما أعرب سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، أن تركيا، إلى جانب مصر، في طليعة الدول التي تقدم المساعدات لغزة، معربًا عن امتنانه، ومؤكدًا على مواصلة العمل الوثيق مع تركيا ومصر في هذه القضايا.

السفير التركي لدى القاهرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشهداء الفلسطينيين السفارة التركية السفارة التركية بالقاهرة تركيا ومصر تركيا

