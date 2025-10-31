رئيس الاتحاد الإسباني يهنئ خالد فتحي بعد التأهل لنهائي مونديال الناشئين بالمغرب

كرة اليد، وجَّه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد رسالة تهنئة إلى الكابتن خالد فتحي، رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخبنا على إسبانيا والتأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًّا في المغرب.

وأشاد رئيس الاتحاد الإسباني بالأداء القوي والمتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري خلال المباراة، مؤكدًا أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أداء تكتيكي رائع وتنظيم دفاعي وهجومي مميز.

وأشار إلى أن المنتخب المصري أثبت أنه من أقوى فرق البطولة بفضل الروح العالية والقدرات الفنية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز يعد انتصارًا ثأريًّا وكسرًا للعقدة الإسبانية التي طالما كانت عقبة أمام منتخباتنا في البطولات العالمية، ليؤكد منتخب مصر للناشئين تفوقه المستحق ويواصل كتابة التاريخ في مونديال اليد بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.