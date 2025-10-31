الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الاتحاد الإسباني يهنئ خالد فتحي بعد التأهل لنهائي مونديال الناشئين بالمغرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، وجَّه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد رسالة تهنئة إلى الكابتن خالد فتحي، رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخبنا على إسبانيا والتأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًّا في المغرب.

وأشاد رئيس الاتحاد الإسباني بالأداء القوي والمتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري خلال المباراة، مؤكدًا أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أداء تكتيكي رائع وتنظيم دفاعي وهجومي مميز.

وأشار إلى أن المنتخب المصري أثبت أنه من أقوى فرق البطولة بفضل الروح العالية والقدرات الفنية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز يعد انتصارًا ثأريًّا وكسرًا للعقدة الإسبانية التي طالما كانت عقبة أمام منتخباتنا في البطولات العالمية، ليؤكد منتخب مصر للناشئين تفوقه المستحق ويواصل كتابة التاريخ في مونديال اليد بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الإسباني خالد فتحي مونديال الناشئين المغرب اسبانيا كرة اليد

مواد متعلقة

ياسر إدريس: إنجاز منتخب الناشئين لكرة اليد دليل على قوة الرياضة المصرية

أول تعليق من وزير الرياضة بعد إنجاز شباب اليد

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية

جولات تفقدية على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

ارتفاع 13 جنيها في الكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

المزيد
الجريدة الرسمية