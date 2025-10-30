أول تعليق من وزير الرياضة بعد إنجاز شباب اليد

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم المقام بالمغرب، بعد فوزه المستحق على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة 31 – 28 في مباراة قوية شهدت أداءً بطوليًا من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الرياضة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا التأهل يعكس مدى تطور منظومة كرة اليد المصرية التي أصبحت نموذجًا للنجاح على المستويين القاري والعالمي، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنتخبات المراحل السنية المختلفة ضمن استراتيجية إعداد الأجيال القادمة من الأبطال.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة اليد في تنفيذ برامج إعداد متميزة للناشئين، أثمرت عن تواجد مصر في المراحل النهائية من بطولات العالم بصفة مستمرة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة الرياضة كأحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتابع عن قرب أداء المنتخب وتوفر كل سبل الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن ما يحققه الناشئون اليوم هو امتداد لمسيرة التفوق التي تسطرها الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، ومؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الأبطال على اعتلاء منصة التتويج ورفع علم مصر عاليًا في نهائي المونديال.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمباراة النهائية بروح قتالية عالية، حيث يسعى اللاعبون والجهاز الفني إلى تحقيق اللقب العالمي وإسعاد الجماهير المصرية التي تتابع البطولة بكل فخر واعتزاز.

