وفاة الكاتب والشاعر اللبناني إسكندر حبش عن عمر ناهز 62 عاما

الكاتب والشاعر اللبناني
الكاتب والشاعر اللبناني إسكندر حبش، فيتو

توفي مساء الخميس الكاتب والشاعر إسكندر حبش عن عمر 62 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ويعرف إسكندر حبش بأنه من أبرز الشخصيات الثقافية والأدبية في لبنان، وله باع طويل في مجالات الشعر والترجمة والصحافة.

وأصدر الراحل العديد من الدواوين الشعرية منذ منتصف الثمانينيات، منها: بورتريه لرجل من معدن (1987)، نصف تفاحة (1994)، أشكو الخريف (2002).

وعمل حبش ناقدًا وكاتبًا في صحيفة "السفير" حتى إغلاقها في عام 2016، كما أشرف على الصفحة الثقافية في الجريدة ذاتها.

وترجم حبش العديد من الأعمال الأدبية والشعرية والفكرية من اللغات العالمية، وساهم في تأسيس عدة مجلات شعرية في ثمانينيات القرن الماضي.

الكاتب والشاعر اللبناني إسكندر حبش الشعر والترجمة والصحافة الدواوين الشعرية الأعمال الادبية

