الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خريطة شاشات عرض نقل افتتاح المتحف المصري الكبير بالوادي الجديد

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

استعدت محافظة الوادي الجديد للمشاركة في الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامتها مساء السبت الأول من نوفمبر 2025 في تمام السادسة مساءً، عبر بث مباشر يُعرض على عدد من الشاشات العملاقة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم الخميس، نشرته صفحة المحافظة على الفيسبوك، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمركز الإعلامي، انتهت من تجهيز مواقع العرض الرئيسية لضمان تمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم، باعتباره أكبر متحف أثري في العالم يجمع كنوز الحضارة المصرية القديمة في صرح واحد فريد.

وأوضح المحافظ، أن مركز الخارجة يشهد بث الاحتفالية على شاشة ميدان 30 يونيو بجوار مديرية الأمن، وأخرى عند مدخل شمال المدينة بمنفذ الطحين، بالإضافة إلى شاشة أرض المعارض بحي الأمل، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، وفي مركز الداخلة، جرى تحديد نادي اليونس بمدينة موط، وميدان المثلث بمدينة باريس، وميدان الشهيد عمر عامر بمدينة الفرافرة كنقاط رئيسية للبث، بينما سيكون ميدان الرئيس بمدينة بلاط الموقع المعتمد في مركز بلاط.

وأكدت ابتسام عبد المريد، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، أن قصور الثقافة ومراكز الشباب ستفتح أبوابها أمام الجمهور في التوقيت نفسه لعرض الاحتفالية عبر الشاشات الداخلية، ضمن خطة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في متابعة هذا الحدث الوطني الكبير.

وأضافت أن اختيار هذه المواقع جرى بعناية لضمان سهولة الوصول إليها وتوفير أجواء احتفالية تناسب حجم المناسبة، مع تجهيزات لوجستية شاملة تشمل المقاعد، والإنارة، وأماكن مخصصة للعائلات وكبار السن.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسار المتاحف العالمية، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل عصور التاريخ المصري منذ ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يجعله نافذة حضارية جديدة لمصر أمام العالم.

واختُتمت التحضيرات في الوادي الجديد بدعوة الأهالي للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، التي تعكس فخر المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدين أن المحافظة ستكون على الموعد للاحتفاء بأحد أهم الإنجازات الثقافية في العصر الحديث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المتحف المصري الكبير الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

تعزيز الاستثمارات بمصر يتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء الكويت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية