رئيس الأكاديمية العربية: العالم كله ينظر إلى مصر استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

د. إسماعيل عبد الغفار
د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم كله ينظر إلى مصر الآن، حيث تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم.

وأكد عبد الغفار خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب معهد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا بفرعي مصر الجديدة والقرية الذكية، فخره بكل إنجاز تقوم به مصر، لافتا إلى أنها دائما محط أنظار العالم.

وأشار إلى أن الأكاديمية مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، ويجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يجعل خريجيها قادرين على المنافسة والابتكار في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لافتا إلى دعم مصر وجامعة الدول العربية للأكاديمية.

وأكد أهمية مواكبة التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والابتكار في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن الخريجين الجدد هم "مستقبل اللوجستيات في مصر والعالم العربي".

واحتفلت الأكاديمية اليوم بتخريج 299 خريجًا من طلاب برامج الدراسات العليا من مصر وخمس دول عربية هي: الإمارات، وليبيا، واليمن، وموريتانيا، والأردن.

وشهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتورة آية الجرحى، عميدة معهد النقل الدولي واللوجستيات، إلى جانب عدد من العمداء وأعضاء السلك الدبلوماسي من الدول العربية.

الجريدة الرسمية