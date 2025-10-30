الخميس 30 أكتوبر 2025
القاهرة ترصد فرحة المواطنين بشاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الشاشة العملاقة التي أقامتها المحافظة بمدينة الأسمرات لإذاعة حفل افتتاح المتحف الكبير لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين القاطنين هناك، حيث التفوا حولها وسط فرحة كبيرة.   
 

لمتابعة اللمسات النهائية، محافظ القاهرة يتفقد مسارات حركة ضيوف المتحف المصري الكبير

معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصرى الكبير


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة كما في الأسمرات، وأمام جراند مول المعادي، وميدان عابدين، وشبرا وغيرها من مناطق القاهرة ليتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث الفريد الذي قد لا يتكرر لمدة طويلة.

 

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذي لا مثيل له، والذي ما زال قادرًا على إبهار العالم.

