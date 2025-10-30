القاهرة ترصد فرحة المواطنين بشاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الشاشة العملاقة التي أقامتها المحافظة بمدينة الأسمرات لإذاعة حفل افتتاح المتحف الكبير لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين القاطنين هناك، حيث التفوا حولها وسط فرحة كبيرة.



افتتاح المتحف المصرى الكبير



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة كما في الأسمرات، وأمام جراند مول المعادي، وميدان عابدين، وشبرا وغيرها من مناطق القاهرة ليتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث الفريد الذي قد لا يتكرر لمدة طويلة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذي لا مثيل له، والذي ما زال قادرًا على إبهار العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.