إصابة 9 فتيات إثر انقلاب ميكروباص في الغربية

أصيبت 9 فتيات بكدمات وسحجات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بالقرب من قرية أميوط بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قرية أميوط وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمحافظة الغربية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية أميوط بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.


وأسفر الحادث عن إصابة 9 فتيات بإصابات مختلفة ومتفرقة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية وتم خروجهم بعد الاطمئنان عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

