إصابة 3 أشخاص في مشاجرة دامية بين عائلتين بالشرقية وتحرك عاجل للأمن

شهدت محافظة الشرقية، بقرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير، مشاجرة عنيفة بين جيران أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول المصابين لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، حيث تم تقديم الرعاية الفورية لهم، فيما لا تزال حالتهم مستقرة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات مستمرة بين الجيران، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتدخل وفض النزاع.

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

