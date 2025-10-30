4 ساعات تحديث خدمات في بنك مصر بسبب التوقيت الشتوي

كشف بنك مصر للعملاء عن مدة التحديثات التي سيتم إجراؤها اليوم بمناسبة بدء التوقيت الشتوي.

وقال بنك مصر في رسالة تم توجيهها إلى العملاء إنه نظرًا لقرب انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، برجاء العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية اليوم الخميس الساعة 11:00 مساءً (التوقيت الصيفي) ولمدة أربع ساعات تقريبًا، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث.

وأضاف البنك في الرسالة أنه يرجى التأكد من إعدادات ضبط الوقت على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول لتعمل وفقًا للتوقيت الجديد CAIRO GMT +02:00.

ومن جانب آخر، يتساءل العملاء كيف يعرفون رصيدهم في بنك مصر عن طريق الهاتف المحمول.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أن الخطوات تشمل التالي:

الاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

1- تحميل تطبيق بنك مصر أولا ً من خلال المتجر

2- تثبيت التطبيق على جوالك.

3- اتباع الخطوات البسيطة الآتية

4- بعد تثبيت التطبيق قم باختيار بنك مصر

5- قم بكتابة رقم التعريف الخاص بك.

6- اختر تبويب رصيد الحساب للاستعلام عن الحساب المتاح للعميل والرصيد المتبقي به.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك والضرائب.

أولًا.. خدمة السداد الإلكتروني للجمارك:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب)

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

