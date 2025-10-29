زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيحقق إيرادات تتجاوز مليار دولار خلال عامين من افتتاحه

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن المتحف المصري الكبير كان وراء زيادة الوعي الأثري لدى المصريين، موضحا أنه لأول مرة يتم مشاهدة مراكب الشمس.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية " النهار": "إن المتحف يضم 40 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة تنتظر زوار المتحف المصري الكبير"، مضيفا أن علماء المصريات الأجانب ينتظرون اللحظة لزيارة المتحف المصري الكبير.



وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيتم بثه في كل منزل حول العالم، مؤكدا أن العائد الاقتصادي من المتحف المصري الكبير في عامين من افتتاحه سيتخطى تكلفة الإنشاء والبالغة مليار دولار.



وطالب بتشغيل خطوط طيران داخلي، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان، وزيادة الطاقة الفندقية في كافة المدن السياحية فى مصر، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في حفل افتتاح المتحف من المصريين لن يزيد على 100 شخصية فقط، بسبب عدد الضيوف الوافدين من الخارج.



