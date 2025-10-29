الأربعاء 29 أكتوبر 2025
نائب محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع رقمنة خدمات المديريات

نائب محافظ دمياط تجتمع بمديري المديريات الخدمية

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروع رقمنة الإدارات المختلفة بمديريات الخدمات، بما في ذلك مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمعلومات بالمحافظة.

 

حضور موسع ومناقشة شاملة

شارك في الاجتماع الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور ضياء الدين فاروق مستشار المحافظة للتحول الرقمي، إلى جانب الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، ومجدي عبد الكريم وكيل مديرية التموين، ومحمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات المعنية.


 

استعراض الخطط والتحديات

تضمن الاجتماع استعراض خطة رقمنة مديرية الشباب والرياضة، ومناقشة متطلبات تنفيذ مشروع التحول الرقمي من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية وتوافر البيانات، إضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ وسبل التغلب عليها لضمان سير العمل بكفاءة.
كما تمت الإشارة إلى أهمية إعداد خريطة مكانية دقيقة للمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، لتسهيل إدارة البيانات ودعم عملية اتخاذ القرار.

 

توجيهات نائب المحافظ

أكدت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تحديد الخدمات ذات الأولوية للتحويل إلى خدمات إلكترونية، مشددة على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروع بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

وأوضحت أن مشروع التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

