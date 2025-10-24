الجمعة 24 أكتوبر 2025
تحقيقات موسعة في واقعة العثور على صاحب مغسلة مقتولا بأكتوبر

تحقيقات موسعة في
تحقيقات موسعة في واقعة العثور على صاحب مغسلة مقتولا بأكتوبر

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة صاحب مغسلة مقتولا بمدينة أكتوبر، وطلبت تشريح الجثة وإعداد تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء عبث صاحب المغسلة بفرد خرطوش خلال وجوده بالمغسلة خرجت طلقة منه فأردته قتيلا، وبجوار الجثة فرد خرطوش وكمية من مخدر الآيس. 

ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث،  والاستماع إلى أقوال شهود العيان من العاملين بالمغسلة، تبين أن صاحب المغسلة  كان يعبث بفرد خرطوش فخرجت منه طلقة أودت بحياته.

العثور على جثة شخص مقتول

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري داخل مغسلة بمدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ. 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السلاح وكمية من مخدر الآيس عُثر عليها بجوار الجثة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية