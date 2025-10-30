قصر العيني يحتفل باليوبيل الفضي للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة

نظم قسم الباطنة بكلية طب قصر العيني فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة أماني شلقامي، رئيس قسم الأمراض الباطنة.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، أن قسم الأمراض الباطنة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في كلية الطب ومستشفيات قصر العيني، بما يضمه من تخصصات دقيقة تتكامل لخدمة المريض وتعزيز جودة التعليم الطبي، من أمراض الكبد والجهاز الهضمي والكلى والغدد والدم والروماتيزم والشيخوخة والطوارئ، وغيرها من التخصصات التي تشكل نسيج القسم ودوره الريادي في حمل رسالة قصر العيني الممتدة في خدمة الإنسان علمًا ورعايةً وعطاءً.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر، وقد بلغ عامه الخامس والعشرين، يجسد التقاليد الراسخة لقسم الأمراض الباطنة في الجمع بين الأجيال وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العلمية المتسارعة في مجال الطب الباطني، مؤكدًا أن استمرارية هذا اللقاء العلمي السنوي هي شاهد على قوة الانتماء الأكاديمي وروح العطاء التي تميز قصر العيني عبر تاريخه الطويل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شلقامي، أن المؤتمر يعد أحد أهم الفعاليات العلمية بالقسم، مشيرة إلى أنه على مدار يومين شهد جلسات علمية مكثفة في مختلف فروع التخصص، شملت أمراض الكبد الطارئة، والجهاز الهضمي، والروماتيزم، والغدد والسكري، وأمراض الدم والشيخوخة، إلى جانب جلسة خاصة لأطباء الامتياز وأخرى لمناقشة مستجدات البحث العلمي ودور الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، كما تضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التطبيقية في الموجات الصوتية والتغذية الإكلينيكية ومجالات أخرى من الطب الباطني الإكلينيكي.

وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الأساتذة والرواد الذين أثروا مسيرة القسم، من بينهم الدكتور علي جاب الله، والدكتور فؤاد النواوي، والدكتور إبراهيم الإبراشي، والدكتورة منال المصري، والدكتور مازن أبو النجا، والدكتورة راوية خاطر.

كما شهد المؤتمر تكريم عدد من الأساتذة المتميزين ممن أسهموا بعطائهم في تطوير القسم والارتقاء برسالته العلمية والإنسانية، وهم: الدكتور عمر الخشاب، والدكتور أحمد حمزة، والدكتور فؤاد النواوي، والدكتور مازن أبو النجا، والدكتور محمد خطاب، والدكتور علي جاب الله، والدكتورة هبة مصطفى، والدكتورة هالة أحلى، والدكتورة رقية عبد العزيز.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار قسم الأمراض الباطنة في أداء رسالته الأكاديمية والبحثية والإكلينيكية في إطار رؤية كلية طب قصر العيني، التي تضع المريض والإنسان في صميم رسالتها، وتواصل تخريج أجيال قادرة على حمل راية قصر العيني علمًا وإنسانًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.