تأييد السجن 6 سنوات لعامل متهم بالتعدي على سيدة بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من عامل على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالتعدي على سيدة وإطلاقه عيارا ناريا صوبها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقضت بتأييد حكم أول درجة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مسدس، وإحراز ذخيرة مما تستعمل على السلاح المضبوط بغير ترخيص.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بتعدي عامل على ربة منزل باستخدام سلاح ناري مسدس، بسبب خلافات بينهما وأطلق صوبها عيارا ناريا محاولا قتلها إلا أنه لم يصيبها.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

