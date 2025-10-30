الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد السجن 6 سنوات لعامل متهم بالتعدي على سيدة بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من عامل على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالتعدي على سيدة وإطلاقه عيارا ناريا صوبها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقضت بتأييد حكم أول درجة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مسدس، وإحراز ذخيرة مما تستعمل على السلاح المضبوط بغير ترخيص.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بتعدي عامل على ربة منزل باستخدام سلاح ناري مسدس، بسبب خلافات بينهما وأطلق صوبها عيارا ناريا محاولا قتلها إلا أنه لم يصيبها.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في السيدة زينب

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أديس أبابا تحتال لمنع وصول المياه لمصر، علام يكشف حقائق صادمة بشأن سدود إثيوبيا

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية