فرقة القومي للمسرح والموسيقى تحيى حفل ختام ملتقى القاهرة الجامعي

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة من مساء غد الجمعة ٣١ أكتوبر الجاري، حفل ختام فعاليات الدورة السابعة لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

حفل ختام ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

الحفل يشهد مشاركة خاصة لفرقة تراث التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بمشاركة مجموعة "طيور دجلة".

وستقدم الفرقتان في فقرتهما المشتركة الخاصة جدا أغاني: "غنيلي شوي شوي"، "إسأل روحك" غناء الفنانة أنغام مصطفى، "ما دام تحب بتنكر ليه" غناء الفنان أحمد محسن، "دارت الأيام" غناء الفنانة هند عمر.

يأتي ذلك مع مشاركة مجموعة طيور دجلة بمقاطع من أغاني: "يا مسهرني"، "فكروني"، "أنساك"، "ألف ليلة وليلة"، بالإضافة إلى الأغنية العراقية "مروا علية الحلوين" للفنان ناظم الغزالي، بقيادة المايسترو أحمد ماهر وإشراف رانيا عمر مدير الموسيقي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

المخرج عادل حسان

وقال المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، إن مشاركة المركز وتعاونه مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي يرأسه المخرج عمرو قابيل يأتي ضمن توجيهات د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالعمل علي التشبيك مع كافة الفعاليات الدولية التي تنظم برعاية وزارة الثقافة ضمن برامج دعم الوزارة للمهرجانات الفاعلة والمؤثرة.

فرقة طيور دجلة

يذكر أن "طيور دجلة" هي فرقة عربية تكونت في السويد من 11 سيدة عربية، يقدمن التراث الموسيقي والغنائي العربي.

وتضم فرقة “تراث” نخبة من مطربي وموسيقيي وعازفي الموسيقي البارزين، وتتبع المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وقد شهدت انطلاقة في أنشطتها مؤخرا تزامنت والتوجه الجديد للمركز القائم على الاشتباك مع المشهد الثقافي، ليتحول المركز إلى رقم فاعل في المعادلة الثقافية، بإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة المصرية.

