عقرها كلب ضال، تفاصيل مناظرة جثة رضيعة بمقلب قمامة في الشرابية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

كشفت مناظرة نيابة الشرابية لجثة طفلة حديثة الولادة عثر عليها بمقلب قمامة وقد عقرها كلب حتى الموت، إنها عثر عليها عارية تماما ومعلق ببطنها الحبل السري وبها إصابات في رأسها ناتجة عن عقر كلب. 

العثور على جثة طفلة رضيعة بالشرابية 

وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، ألقاها أحد الأشخاص في مقلب القمامة وتعرضت لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

