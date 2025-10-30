الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن بداية التداولات كانت إيجابية للعديد من الأسواق الخليجية، وذلك على خلفية خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وهو ما دفع معظم البنوك المركزية الخليجية لمواكبة نفس الاتجاه، باستثناء الكويت التي يظل سعر عملتها غير مرتبط بالدولار النفطي.
ولصورة أكثر وضوحا نبدأ بالمملكة العربية السعودية.

في المملكة السعودية

استمرّ مؤشر السوق السعودي في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.16% وتقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 11770 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.07% وتقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 8836 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.30% وتقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 6108 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة  0.25% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 10187 نقطة ووصلت قيم التداول الإجمالية للأسواق لقرابة 3 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء البورصات الخليجية الاسواق الخليجية البورصات الخليجية اسعار الفائد المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية بورصات الخليج خبيرة اسواق المال قيم التداول لسوق السعودي سعر العملة

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

تحركات في الذهب وتذبذب بالدولار.. قراءة في أهم المؤشرات الاقتصادية.. والكشف عن سر علاقة تصريحات الفيدرالي الأمريكي بالأسعار عالميا

البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار

الأكثر قراءة

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

تعزيز الاستثمارات بمصر يتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء الكويت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية