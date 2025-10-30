تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن بداية التداولات كانت إيجابية للعديد من الأسواق الخليجية، وذلك على خلفية خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وهو ما دفع معظم البنوك المركزية الخليجية لمواكبة نفس الاتجاه، باستثناء الكويت التي يظل سعر عملتها غير مرتبط بالدولار النفطي.

ولصورة أكثر وضوحا نبدأ بالمملكة العربية السعودية.

في المملكة السعودية

استمرّ مؤشر السوق السعودي في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.16% وتقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 11770 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.07% وتقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 8836 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.30% وتقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 6108 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.25% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 10187 نقطة ووصلت قيم التداول الإجمالية للأسواق لقرابة 3 مليارات درهم.

