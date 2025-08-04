تراجع مؤشرات البورصات الخليجية الرئيسية في تعاملات اليوم

رصدت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين باستهلالة حمراء للأسواق الخليجية، حيث كانت المؤشرات متوقعة لخفض أسعار الفائدة، ولكن كان قرار الفيدرالي للمرة الخامسة هو التثبيت.



في المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.67%، وتقدر بـ73 نقطة، ليصل إلى 10760 نقطة، بقيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.84%، وهي تقدر بـ65 نقطة ليصل إلى 7552 نقطة، بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



وفي الإمارات

استقرت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.64%، وتقدر بـ35 نقطة ليصل إلى 31 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.31%، وتقدر بـ32 نقطة ليصل إلى 10284 نقطة بقيم تداول تتجاوز 3 مليارات درهم.

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