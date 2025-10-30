الخميس 30 أكتوبر 2025
تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة .

 

وكشفت التحريات أن المتهمين 6 رجال و4 سيدات، لـ 6 منهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مما يعرض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بهذه الطريقة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهاليهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

الجريدة الرسمية